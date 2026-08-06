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Premier League

87-Millionen-Transfer heute fix

von Lukas Hörster - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Bruno Guimarães hebt den Daumen @Maxppp

Bruno Guimarães wechselt zum FC Arsenal. Wie Fabrizio Romano in der Nacht auf den heutigen Donnerstag meldete, hat der brasilianische Nationalspieler seinen Medizincheck bei den Gunners erfolgreich absolviert. Die offizielle Transferverkündung steht also an.

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Guimarães kommt für umgerechnet rund 87 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United nach London. Der 28-Jährige soll dort für noch mehr Stabilität im Mittelfeld sorgen. Bei Trainer Mikel Arteta stand er schon lange auf dem Wunschzettel. Platz im Gunners-Kader schuf Sechser Christian Nörgaard (32), der sich am Mittwochabend dem FC Everton anschloss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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