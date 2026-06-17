Schalke ausgestochen: Hoffenheim holt Dulic

Die TSG Hoffenheim hat den Poker um Sean Dulic für sich entschieden. Der Bundesligist gibt die Verpflichtung des Innenverteidigers offiziell bekannt. Aufgrund des Zwangsabstiegs von 1860 München in die Regionalliga wechselt der 21-Jährige ablösefrei von den Löwen zu den Kraichgauern. Unter anderem auch der FC Schalke 04 zeigte konkretes Interesse an Dulic, geht nun aber leer aus.

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Willkommen Sean 👋



Abwehrspieler Sean Dulic wechselt zur TSG Hoffenheim. Der 21-Jährige kommt vom Drittliga-Absteiger TSV 1860 München. — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) June 17, 2026

„Sean ist ein physisch starker, zweikampfstarker und dynamischer Innenverteidiger, der gleichzeitig großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er hat sich in einem schwierigen Umfeld durchgesetzt und in der 3. Liga auffällige Leistungen erbracht“, sagt Hoffenheims Sportdirektor Frank Kramer, „wir sind überzeugt, dass Sean bei uns den nächsten Schritt gehen und sich in die Bundesliga entwickeln kann. Hierfür ist das dauerhafte Training in unserer Profimannschaft und Einsätze in der 3. Liga eine optimale Kombination.“ Zur Vertragslänge macht die TSG keine Angaben.