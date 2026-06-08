10 Millionen für den HSV

Beim Hamburger SV darf man sich über einen warmen Geldregen freuen. Der Bundesligist gibt die ab 2027 für zehn Jahre vorgesehene Zusammenarbeit mit dem Catering-Unternehmen Levy bekannt. Laut der ‚Bild‘ kassiert der HSV dafür einen Unterschriftsbonus von satten zehn Millionen Euro.

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Geld, das sofort in die Modernisierung des Caterings im Volksparkstadion reinvestiert werden soll. Dieses Vorhaben soll insgesamt 15 bis 20 Millionen kosten, das Stadion-Erlebnis nochmal merklich verbessern und langfristig natürlich auch rentabel sein.