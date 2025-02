FCK: Ache-Transfer geplatzt

Ragnar Ache (26) wird offenbar doch nicht zu Serie A-Klub Como 1907 wechseln. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der Deal gescheitert, weil Spieler- und Beraterseite zu hohe finanzielle Forderungen stellten.

Mit Como war sich der 1. FC Kaiserslautern bereits über eine Ablöse von acht Millionen Euro plus zwei Millionen Boni einig. Am Betzenberg steht Ache noch bis 2026 unter Vertrag, kommt in dieser Saison auf zehn Tore in 16 Zweitligaspielen.