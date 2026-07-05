28 Millionen: Ex-Bayern-Flirt George verlässt Chelsea

Tyrique George lässt den FC Chelsea offenbar endgültig hinter sich. Laut Fabrizio Romano haben die Blues mit dem FC Everton eine vollständige Einigung erzielt. Auch der 20-Jährige selbst habe dem Wechsel bereits zugestimmt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge fließen umgerechnet rund 21 Millionen Euro als Sockelablöse, sieben Millionen können an Boni noch hinzukommen. Zudem sichern sich die Londoner eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent. George, der im letzten Jahr unter anderem beim FC Bayern ein Thema war, verbrachte die Rückrunde bereits auf Leihbasis bei den Toffees.