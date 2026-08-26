Was kommt nach dem Hype? Kölns Millionen-Spiel mit El Mala

Royal Flash oder verpokert? Diese Frage stellt sich rund um den 1. FC Köln bezüglich der Vertragsverlängerung von Said El Mala aktuell nicht. In ganz Köln wird die Verlängerung des größten Ausnahmetalents seit Lukas Podolski als großer Coup gefeiert, auf Werbetafeln in der ganzen Stadt ist der Flügelspieler zu sehen.

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Wird El Mala auch in der Saison 2026/2027 abliefern? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Viel Hype um ein Talent, das erst eine einzige – zugegebenermaßen herausragende – Saison bei den Profis hinter sich hat. Bis zu 60 Millionen Euro hätte der FC mit dem Verkauf des 20-Jährigen eingenommen und den Verein damit auf einen Schlag wohl für die kommenden Jahre in finanziell neue Sphären gehoben und kernsaniert.

Werden El Mala Fehler verziehen?

Stattdessen lastet jetzt der Druck eines gesamten Vereins, einer gesamten Stadt auf einem Menschen, der am heutigen Mittwoch seinen 20. Geburtstag feiert und von dem für die neue Saison viel erwartet wird – zu viel? Gegen die Würzburger Kickers (2:1) war bereits zu sehen, was passiert, wenn El Mala eben nicht liefert. In der ersten Hälfte aktiv aber glücklos, im zweiten Durchgang völlig untergetaucht, fehlte den Kölnern ein Matchplan, wie es auch ohne El Malas Durchschlagskraft gehen könnte.

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Mit der Verlängerung von El Mala gehen Thomas Kessler & Co. ein gefährliches Spiel ein. Die Erwartungshaltung ist riesig. Die Frage ist, ob dem Nationalspieler in spe auch Durststrecken verziehen werden, die in der Entwicklung eines so jungen Talents völlig normal sind und kommen werden.

Kessler geht ins Risiko

Bleibt El Mala verletzungsfrei und knüpft an seine Leistungen an, kann er im kommenden Sommer selbstverständlich für deutlich mehr Geld verkauft werden. Verletzungen, Leistungsdellen und eine viel zu hohe Erwartungshaltung können aber auch dafür sorgen, dass der Hype um den Kölner Liebling schnell abebbt oder in Zweifel übergeht. Dann hätte Kessler sein Ass im Ärmel in diesem Sommer verspielt.