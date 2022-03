Napoli arbeitet an Koulibaly-Verlängerung

Die SSC Neapel will Abwehrchef Kalidou Koulibaly mit einem Rentenvertrag am Vesuv halten. Noch bis 2023 ist der 30-jährige Senegalese vertraglich gebunden, soll aber laut ‚calciomercato.com‘ einen neuen Drei- oder Vierjahresvertrag erhalten. Bei den Azzurri will man einen zweiten Fall Lorenzo Insigne (30) verhindern, der sich am Saisonende ablösefrei in Richtung MLS verabschiedet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Koulibaly, der bereits seit 2014 für Napilo aufläuft, würde der Klub dem Bericht zufolge sogar die selbst auferlegte Gehaltsobergrenze von 3,5 Millionen Euro netto überschreiten. Mit einem Jahressalär von fünf Millionen Euro netto soll dem Innenverteidiger ein Verbleib schmackhaft gemacht werden, zudem winkt dem amtierenden Afrika-Cup-Gewinner künftig die Kapitänsbinde.