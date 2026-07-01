Eigentlich hat man beim VfB Stuttgart nicht vor, Bilal El Khannouss nach nur einer Saison wieder abzugeben. Erst Ende Mai verkündeten die Schwaben, dass die mit Leicester City ausgehandelte Kaufoption in eine Kaufverpflichtung übergangen ist. Rund 18 Millionen Euro überwies der Bundesligist für die Festverpflichtung auf die Insel.

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Es scheint aber alles andere als in Stein gemeißelt, dass El Khannouss auch in der kommenden Spielzeit das VfB-Trikot trägt. Bereits vor rund einer Woche machten Gerüchte über einen Wechselwunsch die Runde. Die neue Berateragentur des offensiven Mittelfeldspielers soll den Markt bereits sondieren. Der VfB hat dem 22-Jährigen nun offenbar ein hohes Preisschild verpasst.

Nach Informationen der ‚Bild‘ würden die Stuttgarter bei Angeboten ab 65 Millionen Euro zumindest über einen Verkauf des marokkanischen Nationalspielers nachdenken. Konkrete Offerten sollen bislang zwar noch nicht eingetroffen sein, allerdings gehe man im Verein „davon aus, dass das nur eine Frage der Zeit sein wird“, so das Boulevardblatt weiter.

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Derzeit weilt El Khannouss mit den Nordafrikanern bei der Weltmeisterschaft und spielt sich dort mit Top-Leistungen in den Fokus. Gut möglich, dass schon bald Interessenten ihre Bemühungen um den dribbelstarken Rechtsfuß intensivieren werden. Für einen Sommer-Deal müssten diese aber tief in die Tasche greifen.