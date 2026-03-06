Menü Suche
Köln: Kwasnioks Bedingung für einen Rücktritt

von Luca Hansen
Lukas Kwasniok schreit auf das Spielfeld @Maxppp

Ein Rücktritt kommt für Lukas Kwasniok nur unter einer Bedingung infrage. „Wir sind in der Lage, zwei, drei, vier Spiele hintereinander nicht zu verlieren. Wenn ich das Gefühl irgendwann nicht mehr habe, dann glaubt mir: Ich weiß, wo die Büros von den Verantwortlichen sind“, tat der Trainer des 1. FC Köln auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Borussia Dortmund am Samstag (18:30 Uhr) kund.

Kwasniok steht bei den Rheinländern zunehmend unter Beschuss. Sogar von einem Ultimatum für den Übungsleiter war bereits die Rede. Aus den kommenden drei Spielen müsse Kwasniok mindestens vier Punkte holen.

