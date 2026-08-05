BVB: Couto teurer als gedacht?

Yan Couto (24) könnte Borussia Dortmund womöglich noch ein paar Millionen Euro mehr einbringen als bislang gedacht. Laut ‚Sky‘ zahlt Como 1907 statt der bislang kolportierten zwei Millionen eine Leihgebühr über drei Millionen. Zudem liege die Kaufoption bei 22 Millionen. Zuvor hatte Fabrizio Romano 20 Millionen genannt.

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‚Sky‘ zufolge übernimmt Como für die anstehende Saison zudem Coutos komplettes Gehalt, wodurch Dortmund stolze fünf Millionen Euro einspart. Am heutigen Mittwochmorgen ist der brasilianische Rechtsverteidiger nach Italien geflogen, um seinen Wechsel zum Champions League-Teilnehmer abzuwickeln. Der BVB stellte ihn zuvor frei.