Spezialklausel: Son zurück nach Europa?

von David Hamza - Quelle: The Sun
Heung-min Son zeigt sein Trikot @Maxppp

Heung-min Son (33) könnte den Los Angeles FC theoretisch für einen gewissen Zeitraum per Leihe verlassen. Nach Informationen der ‚Sun‘ ist in Sons Vertrag eine Klausel verankert, die ihm während der MLS-Pause Anfang des Jahres einen Leihwechsel ermöglichen würde.

Thierry Henry und David Beckham hatten einst während ihrer Zeit in den USA ein ähnliches Vertragsmodell. Henry wurde so für kurze Zeit an den FC Arsenal verliehen, Beckham an den AC Mailand. Son war im August für 22 Millionen Euro nach Los Angeles gewechselt. In bislang zehn Spielen stehen zwölf Scorerpunkte zu Buche (neun Tore, drei Assists).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
