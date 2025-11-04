Slot erneuert Rückendeckung für Wirtz

Um die Leistung von Florian Wirtz (22) macht sich Arne Slot keine großen Sorgen. Der Cheftrainer des FC Liverpool äußerte sich auf der gestrigen Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Real Madrid am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) verständnisvoll zum teuren Sommer-Neuzugang: „Er hat in vielen Spielen Einfluss gehabt, aber hatte oft Pech mit dem Endprodukt – seines eigenen oder dem seiner Mitspieler.“ Zudem müsse er sich an die höhere Intensität in der Premier League gewöhnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Kritik am deutschen Nationalspieler findet der Niederländer außerdem überzogen. „Man kann natürlich sagen, dass er nur in einem der vergangenen vier Ligaspiele angefangen hat, aber eben auch, dass er schon zehn Startelfeinsätze in dieser Saison hat“, so Slot. Die Erwartungen habe Wirtz zudem erfüllt: „Für mich hat er schon exakt das gebracht, was wir von ihm erwartet haben: ein Spieler, der viel für diese Mannschaft kreiert.“