VfB: Blitz-Abgang von Milosevic?

Der VfB Stuttgart könnte schon im Winter Stürmer Jovan Milosevic verlieren. Wie der spanische Sender ‚Canal sur‘ berichtet, beobachtet der FC Sevilla den Angreifer intensiv. Der 20-Jährige spielt aktuell auf Leihbasis bei Partizan Belgrad, kommt aber im neuen Kalenderjahr zurück zu den Schwaben.

Dort steht Milosevic noch bis 2027 unter Vertrag. Vor einigen Wochen war Partizan in die Offensive gegangen und hatte angekündigt, Milosevic mit allen Mitteln halten zu wollen. Unklar ist derzeit noch die Position des VfB. Wird dem serbischen Torjäger, der jüngst sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte, der Durchbruch zugetraut? Soll er ein drittes Mal verliehen oder gar direkt verkauft werden? Klar ist nur: An Interessenten mangelt es nicht.