Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

VfB: Blitz-Abgang von Milosevic?

von Dominik Sandler - Quelle: Canal sur
1 min.
Jovan Milosevic visiert den Ball an @Maxppp

Der VfB Stuttgart könnte schon im Winter Stürmer Jovan Milosevic verlieren. Wie der spanische Sender ‚Canal sur‘ berichtet, beobachtet der FC Sevilla den Angreifer intensiv. Der 20-Jährige spielt aktuell auf Leihbasis bei Partizan Belgrad, kommt aber im neuen Kalenderjahr zurück zu den Schwaben.

Unter der Anzeige geht's weiter
J. Milošević Angreifer - 20 Jahre Logo Partizan Belgrad Partizan Belgrad Serbien Serbien Jovan Milošević
Tore 1
Gespielte Spiele 6

Dort steht Milosevic noch bis 2027 unter Vertrag. Vor einigen Wochen war Partizan in die Offensive gegangen und hatte angekündigt, Milosevic mit allen Mitteln halten zu wollen. Unklar ist derzeit noch die Position des VfB. Wird dem serbischen Torjäger, der jüngst sein Debüt für die A-Nationalmannschaft feierte, der Durchbruch zugetraut? Soll er ein drittes Mal verliehen oder gar direkt verkauft werden? Klar ist nur: An Interessenten mangelt es nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Stuttgart
Sevilla
Cherven
Jovan Milošević

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Sevilla Logo FC Sevilla
Cherven Logo Partizan Belgrad
Jovan Milošević Jovan Milošević
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert