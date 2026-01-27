Mehrere Hürden: Kolo Muani vor Rückkehr?

Da der Deal mit Youssef En-Nesyri (28) wohl nicht zustande kommt, hat Juventus Turin auf der Suche nach einem neuen Angreifer offenbar wieder Randal Kolo Muani (27) ins Auge gefasst. Laut Gianluca Di Marzio unternehmen die Bianconeri einen erneuten Anlauf beim Franzosen, der bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison leihweise für die Alte Dame am Ball war.

Derzeit ist Kolo Muani von Paris St. Germain an Tottenham Hotspur verliehen. Dort läuft es für den schnellen Rechtsfuß aber nicht wie erhofft, ein Premier League-Treffer blieb bislang aus. Die Rückholaktion gestaltet sich für Juve allerdings schwierig. Fabrizio Romano zufolge geben die Spurs aktuell kein grünes Licht. Zudem sind die Beziehungen zu den PSG-Bossen mehr als angespannt, nachdem Kolo Muanis fester Transfer nach Turin im Sommer gescheitert war.