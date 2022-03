Real hofft auf „angeschlagenen Mbappé“ | Abstiegsangst um Everton

Angeschlagener Mbappé

Schrecksekunde für Paris St. Germain am gestrigen Montag: Nach einem Tritt von Idrissa Gueye musste Kylian Mbappé das Training von PSG abbrechen – ausgerechnet einen Tag vor dem Champions League-Kracher gegen Real Madrid. Für die in Spaniens Hauptstadt ansässigen Zeitungen ist das ein gefundenes Fressen. „Mbappé kommt angeschlagen in die Hölle Bernabéu“, schreibt die ‚Marca‘. Daran, dass der französische Superstar auf dem Platz stehen wird, gibt es aber kaum noch Zweifel: PSG hat mittlerweile verkündet, dass der 23-Jährige im Kader steht.

Furchtbares Everton

90 Schreckminuten für den FC Everton: Mit 0:5 geriet die Mannschaft von Frank Lampard gestern gegen Tottenham Hotspur unter die Räder. Für Trainer und Mannschaft gab es danach Hohn und Spott aus der englischen Presse. „Einfach furchtbar (‚Frankly Awful‘)“, beschreibt der ‚Daily Express‘ die Leistung von Everton. Die Toffees seien „gedemütigt“ worden. Der ‚Daily Mirror‘ macht sich sogar Sorgen um den Ligaverbleib des Klubs: „Furchtbares Everton in ernster Gefahr.“

Der tägliche Dybala

Verlängert er oder verlängert er nicht? Seit Monaten beschäftigt sich die italienische Presse unermüdlich mit Paulo Dybala, dessen Vertrag bei Juventus Turin im Sommer ausläuft. Fast täglich konkurrieren die Gazetten mit neuen Schlagzeilen. Doch mittlerweile scheint den Zeitungen die Puste auszugehen. „Dybala, lass uns verstehen“, fleht die ‚Tuttosport‘ auf ihrer Titelseite.