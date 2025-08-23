Menü Suche
Krösche spricht über Bayern-Interesse

von Julian Jasch - Quelle: Süddeutsche Zeitung
Markus Krösche hat für Eintracht Frankfurt den nächsten Mega-Deal eingefädelt @Maxppp

Markus Krösche lässt das kolportierte Interesse des FC Bayern an seiner Position aktuell kalt. Angesprochen auf die kursierenden Gerüchte sagt Eintracht Frankfurts Sportvorstand gegenüber der ‚Süddeutschen Zeitung‘: „Natürlich bekomme ich das mit, aber ich beschäftige mich damit nicht. Ich habe genug zu tun bei Eintracht Frankfurt und keine Kapazitäten für andere Themen.“

Krösche macht seit seinem Amtsantritt bei der SGE 2021 mit herausragenden Transfergeschäften auf sich aufmerksam. Das blieb der unmittelbaren Konkurrenz selbstredend nicht verborgen, neben dem FCB soll sich auch Borussia Dortmund mit einer zukünftigen Zusammenarbeit beschäftigen. Am Main steht der 44-jährige Funktionär aber zumindest bis 2028 unter Vertrag.

