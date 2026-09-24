Später Dämpfer beim Klopp-Debüt | Eine Fünf für DFB-Star

Der erste Dämpfer schon vor dem Anpfiff: Jamal Musiala musste aufgrund muskulärer Probleme passen, für ihn rückte kurzfristig Nadiem Amiri in die Startaufstellung. Der Aufbruchstimmung, die man sich beim ersten Spiel von Jürgen Klopp erhofft hatte, tat dies aber zunächst keinen Abbruch. Die ersten Minuten gehörten der DFB-Elf, die mutig und beherzt nach vorn spielte. Nach zehn Minuten fanden die Hausherren besser in die Partie und übernahmen das Kommando. Durch Virgil van Dijk ging die Elftal auch in Führung, nach VAR-Intervention wurde der Treffer aber korrekterweise einkassiert.

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Nach einer halben Stunde meldete sich mit Kai Havertz der zweite deutsche Offensiv-Star verletzt ab und verhalf so Younes Ebnoutalib zum DFB-Debüt. Der Eintracht-Stürmer brachte sofort neues Feuer in die Partie, zwei Zeigerumdrehungen später ging Deutschland durch Felix Nmecha in Führung. Karim Adeyemi hätte kurz danach auf 2:0 erhöhen müssen, scheiterte aber kläglich (38.).

Die Visiere blieben auch in der zweiten Hälfte auf Anschlag, aufgrund der Führung verlagerte sich das Spielgeschehen aber zusehens in die deutsche Hälfte. Es entwickelte sich mehr und mehr ein Derby, das phasenweise auch nicht mit Giftigkeit geizte. Erst in der Nachspielzeit kam Oranje zum verdienten Ausgleich durch Cody Gakpo.

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Torfolge

0:1 Nmecha (32.): Kimmich kommt im Mittelfeld an den Ball und chippt intelligent in den Sechzehner auf Treu. Der fackelt nicht lange und spielt scharf vor den Kasten. Adeyemi kommt nicht richtig an den Ball, Nmecha kann aber abstauben. Die Niederländer beschweren sich lautstark, da Brobbey verletzt auf dem Platz lag, den Deutschen kann man aber keinen Vorwurf machen.

1:1 Gakpo (90.+2): Gnabry verliert auf der rechten Außenbahn in Höhe der Mittellinie den Ball an van Bommel, der blitzschnell umschaltet. Mit einer traumhaften Außenrist-Flanke findet der Sohn von Mark van Bommel im Sechzehner Gakpo, der den Ausgleich erzielt.

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Die Noten für den DFB

Eingewechselt:

30‘ Ebnoutalib (3) für Havertz

64‘ Stach für Nmecha

64‘ Führich für Schade

80‘ Gnabry für Adeyemi

80‘ Engelhardt für Amiri