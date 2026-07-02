DFB: Neue Enthüllungen zum Nagelsmann-Desaster

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach dem frühzeitigen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Underdog Paraguay (4:5 n.E.) vor dem Aus. Dem 38-Jährigen werden mangelnde Kommunikation, unklare Rollen sowie Sturheit bei diversen Entscheidungen vorgeworfen. Doch damit nicht genug, es sickern weitere Vorwürfe durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Informationen von ‚Sky‘ zufolge waren mehrere DFB-Stars im Trainingscamp gelangweilt und nicht mit der physiotherapeutischen Betreuung zufrieden. In der Folge habe die Mannschaft um Kapitän Joshua Kimmich in Dr. Jürgen Siegele einen externen Physiotherapeuten einbestellt.

Die Fitnessprobleme konnte der Spezialist, der eine zweistellige Anzahl von Spielern betreut haben soll, allerdings nicht ausmerzen. Sowohl gegen die Elfenbeinkünste (2:1) als auch gegen Ecuador (1:2) und Paraguay machten sich bei der deutschen Auswahl physische Defizite bemerkbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Großes Boss-Beben?

Es wird immer deutlicher, dass es innerhalb des DFB einer gründlichen Aufarbeitung bedarf. Christopher Michel zufolge wackeln neben Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler auch Geschäftsführer Andreas Rettig sowie Präsident Bernd Neuendorf. Vize-Präsident Hans-Joachim Watzke sei „federführend unterwegs“.

Immerhin steht ein neuer Bundestrainer schon in den Startlöchern, Berichten zufolge spricht derzeit alles für Jürgen Klopp. Dank einer Exit-Klausel darf der Global Head of Soccer laut ‚Sky‘ seinen aktuellen Arbeitgeber Red Bull vorzeitig verlassen.