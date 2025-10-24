Carvalho liebäugelt mit Bundesliga-Rückkehr

Fábio Carvalho (23) könnte den FC Brentford im Januar verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, sondiert der portugiesische Spielgestalter den Markt und würde zu gerne wieder zurück in die Bundesliga wechseln. Beim Londoner Vorortklub ist der 23-Jährige aufs Abstellgleis geraten, bei den vergangenen sieben Premier League-Partien konnte er lediglich sechs Spielminuten sammeln. Der VfB Stuttgart soll bereits die Fährte aufgenommen haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Hinrunde der Saison 2023/24 stand Carvalho leihweise bei RB Leipzig unter Vertrag. Nach 15 Einsätzen für die Sachsen wurde er im Winter vom FC Liverpool zurückbeordert und an Hull City weiterverliehen. Im Anschluss folgte der Verkauf nach Brentford, 23,4 Millionen Euro wechselten dabei den Besitzer.