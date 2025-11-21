Bundesliga
FC Bayern: Neuer meldet sich fit
@Maxppp
Manuel Neuer wird beim morgigen Bundesligaspiel (15:30 Uhr) des FC Bayern gegen den SC Freiburg doch zwischen den Pfosten stehen können. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der 39-jährige Torhüter rechtzeitig wieder fit geworden, beim heutigen Abschlusstraining konnte er vollständig mitwirken.
Unter der Anzeige geht's weiter
Zuletzt hatte Neuer eine Magen-Darm-Erkrankung außer Gefecht gesetzt, die er nun aber überwunden hat. Anders sieht es bei Teamkollege Serge Gnabry (30) aus, der die Partie verletzungsbedingt voraussichtlich verpassen wird.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden