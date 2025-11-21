Menü Suche
FC Bayern: Neuer meldet sich fit

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Manuel Neuer im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp
FC Bayern Freiburg

Manuel Neuer wird beim morgigen Bundesligaspiel (15:30 Uhr) des FC Bayern gegen den SC Freiburg doch zwischen den Pfosten stehen können. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist der 39-jährige Torhüter rechtzeitig wieder fit geworden, beim heutigen Abschlusstraining konnte er vollständig mitwirken.

Zuletzt hatte Neuer eine Magen-Darm-Erkrankung außer Gefecht gesetzt, die er nun aber überwunden hat. Anders sieht es bei Teamkollege Serge Gnabry (30) aus, der die Partie verletzungsbedingt voraussichtlich verpassen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
