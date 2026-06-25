Lasse Günther (23) wird nicht zu Werder Bremen wechseln. Der Linksverteidiger, der mit dem SVW bereits eine Einigung erzielt hatte, verlängert seinen Vertrag bei der SV Elversberg um zwei weitere Jahre bis 2030. Der Transfer nach Bremen scheiterte an der Ablöseforderung des Bundesliga-Aufsteigers, der 2,5 Millionen Euro verlangt hatte.

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„Die Verlängerung mit Lasse ist für uns von elementarer Bedeutung. Er hat sich extrem gut entwickelt und ist mittlerweile auf dem Radar deutlich größerer Vereine gelandet. Dementsprechend wichtig war es für uns als Verein, Klarheit zu schaffen und auch das Commitment des Spielers für eine weitere Zusammenarbeit zu bekommen. Das ist uns sehr frühzeitig gelungen, sodass wir nun gemeinsam in die Zukunft blicken und die vor uns liegenden Aufgaben angehen können“, sagt SVE-Sportdirektor Christian Weber über den vor einem Jahr vom FC Augsburg verpflichteten Günther.