Die Nachricht, dass Said El Mala (19) beim 1. FC Köln bleibt und sogar seinen Vertrag um ein Jahr bis 2031 verlängert hat, kam im Sommer sehr überraschend. „Ich spüre die Verantwortung, den Druck und die Erwartung, die die Kölner an mich haben. Aber es tut mir gut. Ein bisschen gekitzelt zu werden, hilft mir immer weiter, weil ich so meistens noch besser performe. Und ich habe viele Leute um mich herum, die mich bei alldem unterstützen, daher bin ich ganz entspannt“, sagt der FC-Hoffnungsträger im Interview mit dem ‚kicker‘.

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Im Sommer wurde El Mala hartnäckig von Borussia Dortmund umworben. Der BVB bot dem Vernehmen nach knapp unter 50 Millionen Euro an Sockelablöse – zu wenig für den FC, ein Transfer kam nicht zustande. Wollte El Mala selbst auch gar nicht nach Dortmund wechseln?

Auf das Thema angesprochen, warum er im Sommer in Köln blieb, antwortet El Mala: „Wir waren eigentlich die ganze Zeit mit dem FC in Gesprächen. Es ist kein Geheimnis, dass ich Angebote bekommen habe, die ich mir auch angehört habe. Aber ich konnte mir nichts so richtig vorstellen.“

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Wahrheit oder Taktik?

Mit dieser Aussage überrascht El Mala – insbesondere, weil es in der Berichterstattung hieß, dass er sehr gerne nach Dortmund wechseln würde. Ob die Aussagen seine tatsächliche Haltung widerspiegeln, ist offen.

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Klar ist: Ein Wechsel zum Liga-Kontrahenten ist vorerst vom Tisch. Für den Linksaußen geht es mit dem auf Tabellenplatz 14 liegenden FC nun erst einmal um den Klassenerhalt. Trainer René Wagner stand zuletzt stark in der Kritik. Dafür hat El Mala aber kein Verständnis: „Jeder hat ein gutes Verhältnis zu ihm. Er redet viel mit uns allen, was auch gerade wichtig ist, wenn man mal nicht spielt oder es darum geht, sich zu verbessern. Wir arbeiten sehr häufig mit Videoanalysen. Es sind viele Punkte, die ihn auszeichnen.“

Rückendeckung für Wagner

Durch den starken Auftritt beim FC Bayern (1:1) hat sich Wagner etwas Luft verschafft. „Wir haben schon viele gute Spiele hingelegt, in denen wir nicht das Ergebnis geholt haben, das wir verdient hätten. Bei den Bayern war es super von uns, wie wir es als Team gelöst haben“, findet El Mala und fügt an: „Ich sehe gerade keine Gründe für Kritik am Trainer.“