Neuhaus lässt Gladbach-Zukunft offen

Florian Neuhaus (28) macht sich noch keine Gedanken darüber, ob er nach Ablauf seines Vertrags auch für weniger Geld bei Borussia Mönchengladbach bleiben würde. „Das ist jetzt sehr hypothetisch, so weit bin ich gedanklich überhaupt nicht“, antwortet der Mittelfeldspieler auf Nachfrage der ‚Bild‘, „in anderthalb Jahren kann im Fußball viel passieren. Und als Fußballer hat man es grundsätzlich selbst in der Hand, mit guten Leistungen seinen Wert für eine Mannschaft zu zeigen.“

Neuhaus streicht aktuell rund vier Millionen Euro Gehalt ein und ist damit alleiniger Topverdiener in Gladbach. Unter Eugen Polanski ergatterte sich der zehnmalige Nationalspieler in der laufenden Spielzeit wieder einen Stammplatz (14 Einsätze). Sein Vertrag bei den Fohlen ist bis 2027 gültig.