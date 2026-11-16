FC Bayern: Neues Preisschild und neuer Interessent für Kim

Für 50 Millionen Euro kam Min-jae Kim 2023 von der SSC Neapel zum FC Bayern München. Seine Zeit an der Säbener Straße ist von Höhen und Tiefen geprägt, als Stammspieler konnte er sich bislang nicht etablieren. Immer wieder geriet Kim in die Kritik, zuletzt zeigte seine Formkurve allerdings nach oben.

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Seine guten Leistungen in dieser Saison wecken das Interesse zahlreicher Klubs. Die ‚Bild‘ berichtete kürzlich, dass sowohl die beiden türkischen Spitzenklubs Galatasaray und Besiktas als auch Juventus Turin Interesse am Innenverteidiger hinterlegt haben.

Jetzt hat sich ein weiterer Klub aus der türkischen Süper Lig in das Rennen um den 30-Jährigen eingeschaltet: sein Ex-Klub Fenerbahce. Von 2021 bis 2022 lief der Nationalspieler für die Istanbuler auf, ehe er für 19 Millionen Euro zu Neapel wechselte. Laut Transferexperte Sercan Hamzaoglu ist der Bayern-Star „sehr offen“ für eine Rückkehr nach Istanbul.

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Neues Preisschild für Kim

„Bayern fordert immer noch rund 25 bis 30 Millionen Euro Ablöse“, berichtet Hamzaoglu über die Ablöseforderung des Rekordmeisters für Kim. Ob die Bayern ihn bereits im Winter ziehen lassen, ist allerdings fraglich. Kim gehört in dieser Saison regelmäßig zum Aufgebot und überzeugt mit guten Leistungen. Ein vorzeitiger Abschied wäre daher wohl nur denkbar, wenn die Verantwortlichen der Bayern zuvor einen adäquaten Ersatz finden.