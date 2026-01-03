Seit 2023 kooperiert der FC Bayern mit Gambinos Stars Africa, einer Fußballakademie aus Gambia. Das trägt nun Früchte.

Denn wie der deutsche Rekordmeister mitteilt, kommt von dort Bara Sapoko Ndiaye nach München. Der 18-jährige Offensivmann wird vorerst bis Saisonende ausgeliehen.

Besonders interessant: Der FCB erwähnt explizit, dass Sapoko Ndiaye nach überstandener kleinerer Blessur mit dem Profiteam trainieren soll. Ein reiner PR-Gag scheint die Verpflichtung also nicht zu sein. Dennoch bleibt abzuwarten, ob es für Einsätze im Starensemble reichen wird.