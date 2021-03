Newcastle verpflichtet Bondswell

Matthew Bondswells Rückkehr nach England ist perfekt. Wie Newcastle United vermeldet, wechselt der 18-jährige Linksverteidiger mit sofortiger Wirkung zu den Magpies. Bondswells Vertrag bei RB Leipzig wurde bereits vor einigen Wochen einvernehmlich aufgelöst. Bei den Sachsen konnte sich der 2018 von Nottingham Forest gekommene Engländer nicht durchsetzen.

Bondswells Leihe zum FC Dordrecht wurde im Januar vorzeitig abgebrochen, um den Weg für einen dauerhaften Wechsel nach England freizumachen. „Es ist ein tolles Gefühl, bei einem so großen Verein zu sein. Ich freue mich wirklich darauf, mit den Jungs anzufangen und hoffentlich einige erfolgreiche Dinge in der Zukunft zu tun“, wird der Teenager auf der Vereinshomepage zitiert.

✍️ #NUFC have completed the signing of 18-year-old defender Matty Bondswell.



Welcome, @MattBondswell_! ⚫️⚪️