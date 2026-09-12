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Bundesliga

Gladbacher Offenbarungseid: Was passiert mit Polanski?

Mit 0:5 ging Borussia Mönchengladbach am heutigen Samstag beim SC Freiburg baden. Die Luft für Trainer Eugen Polanski wird immer dünner.

von Tobias Feldhoff
Eugen Polanski wirkt wie versteinert @Maxppp

0:5 hieß es am Ende gegen den SC Freiburg, der die gesamte Spielzeit überlegen war und vor allem von der wackeligen Defensive der Fohlen immer wieder profitierte.

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Null Punkte und minus neun Tore, so die katastrophale Bilanz von Borussia Mönchengladbach nach den ersten drei Spieltagen. Die Stimmen, die die Entlassung von Cheftrainer Eugen Polanski fordern, dürften immer lauter werden.

In den kommenden Stunden werden die ersten offiziellen Stellungnahmen eintrudeln. FT bleibt am Ball.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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