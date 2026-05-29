Also doch: Blitz-Transfer von Diomande?

Vor der WM wollte Yan Diomande (19) keine Transferentscheidung treffen. „Als nächstes steht die Weltmeisterschaft an. Danach weiß man nie, was passiert“, gab der Offensivstar von RB Leipzig vor knapp zwei Wochem zu Protokoll und stellte sogar ein weiteres Jahr bei den Sachsen in Aussicht. Womöglich sind diese Aussagen in Kürze Schnee von gestern.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, drückt der FC Liverpool in Sachen Diomande-Transfer aufs Gaspedal. Dass die Reds dem Ivorer das Erbe von Mo Salah (33) anbieten wollen, steht seit geraumer Zeit fest. Wie der Bezahlsender ausführt, wollen die Engländer aber noch vor dem anstehenden Weltturnier den Deal eintüten.

Mit dem Blitz-Vorstoß könnte Liverpool der Konkurrenz um Paris St. Germain, Manchester City, dem FC Bayern oder auch Real Madrid ein Schnippchen schlagen. Bei den Königlichen soll sich der designierte neue Trainer José Mourinho mit Diomande als möglichem Ersatz für Vinicius beschäftigen.

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Daneben hofft auch RB noch auf ein zweites Diomande-Jahr und würde den Vertrag gerne verlängern. Sollte es dennoch zu einem Abschied kommen, würde die Ablöse laut ‚Sport Bild‘ „näher an 150 als an 100 Millionen Euro liegen“. Dass der LFC vor solchen Summen nicht zurückschreckt, haben sie allein im vergangenen Sommer mehrfach unter Beweis gestellt.