BVB: Morey schon wieder verletzt

Mateu Morey kommt bei Borussia Dortmund einfach nicht in Tritt. Laut der ‚Bild‘ trat der 23-Jährige die USA-Reise der Schwarz-Gelben aufgrund von schweren muskulären Problemen nicht an. Besonders bitter: Der Rechtsverteidiger feierte erst Mitte Juli sein Comeback auf dem Rasen. In den Testspielen der Dortmunder gegen Westfalia Rhynern (7:0) und Rot-Weiß Oberhausen (3:2) absolvierte Morey jeweils 45 Minuten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Letztmals stand Morey Mitte August 2022 in einem Pflichtspiel auf dem Rasen. Seinerzeit lief er für die Reservemannschaft des BVB auf. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichteten bereits im April, dass der Spanier den Vizemeister in diesem Sommer verlassen kann, sollte ein passendes Angebot eintreffen. An der Verkaufsbereitschaft der Dortmunder hat sich laut der ‚Bild‘ nichts geändert. Vertraglich ist der Rechtsfuß noch bis 2024 gebunden.

Lese-Tipp

Für den BVB: Sabitzer verzichtet auf Gehalt