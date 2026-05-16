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FT-Kurve Weltmeisterschaft

DFB-Comeback: Mehrheit für Neuer

von Lukas Hörster
Manuel Neuer hechtet @Maxppp

Manuel Neuer (40/FC Bayern) sollte bei der WM das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten. Zu diesem Urteil kommen in der entsprechenden FT-Umfrage immerhin 55 Prozent der 3034 Teilnehmenden.

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Sollte Manuel Neuer bei der WM 2026 das DFB-Tor hüten?
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Zuletzt hatte sich ein Comeback des 2024 zurückgetretenen DFB-Keepers konkretisiert. ‚Sky‘ berichtet heute, dass die Entscheidung bereits zu Gunsten von Neuer gefallen sei. Leise Zweifel gibt es aber aufgrund von Neuers Auswechslung beim heutigen abschließenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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