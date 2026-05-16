DFB-Comeback: Mehrheit für Neuer

Manuel Neuer (40/FC Bayern) sollte bei der WM das Tor der deutschen Nationalmannschaft hüten. Zu diesem Urteil kommen in der entsprechenden FT-Umfrage immerhin 55 Prozent der 3034 Teilnehmenden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Manuel Neuer bei der WM 2026 das DFB-Tor hüten? Ja, es gibt keinen Besseren Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Zuletzt hatte sich ein Comeback des 2024 zurückgetretenen DFB-Keepers konkretisiert. ‚Sky‘ berichtet heute, dass die Entscheidung bereits zu Gunsten von Neuer gefallen sei. Leise Zweifel gibt es aber aufgrund von Neuers Auswechslung beim heutigen abschließenden Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln.