Hiobsbotschaft für Bayern-Juwel

Cassiano Kiala erlebt einen herben Rückschlag. Nach Informationen der ‚tz‘ hat sich der 17-Jährige einen Syndesmoseriss zugezogen. Der Innenverteidiger musste beim Algarve Cup im Spiel der deutschen U17-Nationalmannschaft gegen Portugal (0:1) nach 32 Minuten ausgewechselt werden und droht nun sogar, die gesamte restliche Spielzeit zu verpassen.

Kiala hatte im vergangenen Dezember gegen den FC Heidenheim (4:0) sein Debüt für den FC Bayern gefeiert. Der Rechtsfuß trainiert regelmäßig bei den Profis mit und gilt am Bayern-Campus als großes Talent für die Zukunft.