Nach Debüt: Bayern-Talent vor schnellem Abgang?

Es war ein dankbares Spiel für ein Debüt. Am 11. Januar durfte Felipe Chávez gegen den VfL Wolfsburg in der 83. Spielminute für Michael Olise aufs Feld, der FC Bayern gewann am Ende mit 8:1. Der 18-jährige Chávez wurde von Vincent Kompany letztlich für seine starke Winter-Vorbereitung belohnt. An der Säbener Straße wird ihm der Schritt in die erste Mannschaft mittelfristig zugetraut.

Kurzfristig könnte der peruanische Nationalspieler allerdings andernorts Spielpraxis sammeln. Laut der ‚Bild‘ hat Chávez Angebote von deutschen Zweitligisten sowie aus Italien und Spanien erhalten. Konkret gehe es dabei jeweils um eine Leihe. Vereine werden nicht genannt.

Das Boulevardblatt berichtet, dass Chávez sich am liebsten weiterhin beim FC Bayern entwickeln würde. Ohne Aussicht auf Spielzeit könnte noch im Januar aber ein Umdenken stattfinden. Vertraglich ist der Youngster noch bis 2027 an den deutschen Rekordmeister gebunden.