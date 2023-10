Barça: Problem mit Romeu – neue Spur zu Santos?

Der FC Barcelona hat auch sein zweites Spiel in der Champions League gewonnen. Auf das 5:0 gegen Royal Antwerpen folgte ein 1:0 gegen den FC Porto. Mit strahlend weißer Weste thronen die Katalanen in Gruppe H auf Rang eins. Für einen Blaugrana war der Abend in Porto trotzdem ein gebrauchter. Oriol Romeu fiel deutlich ab und muss sich Kritik von der spanischen Presse gefallen lassen.

„Die schlimmste Nacht von Oriol Romeu bei Barça“, titelt beispielsweise die ‚Sport‘. Elf Ballverluste zählte die Zeitung in gefährlichen Räumen. Und das, obwohl der defensive Mittelfeldspieler nach 69 Minuten schon Dienstschluss hatte. Trainer Xavi hatte genug gesehen, brachte Sergi Roberto für Romeu. Die vom Neuzugang erwartete Ballsicherheit konnte der 32-Jährige nicht auf den Platz bringen.

Santos im Blick

In Barcelona war man ohnehin schon auf der Suche nach einem weiteren Sechser, um den Weggang von Sergio Busquets mittelfristig besser aufzufangen. Sollte Romeu weiter schwächeln, wird die Dringlichkeit noch größer. Im Hinterkopf hat Barça laut der ‚Sport‘ weiterhin Andrey Santos.

Den 19-jährigen Brasilianer wollte Xavi eigentlich im Sommer schon haben, eine Leihe kam aber nicht zustande. Chelsea parkte den Youngster stattdessen bei Nottingham Forest. Dort kam Santos bislang aber erst einmal zum Einsatz – und das im Pokal.

Santos will deshalb gerne weg und das so bald wie möglich. In Barcelona würde man wohl nicht ablehnen. Vor allem, wenn Romeu weiter schwach performt.