Auf Konfrontationskurs: Kolo Muani kämpft um Wechselfreigabe

Randal Kolo Muani sieht seine Zukunft bei Paris St. Germain. „Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Paris Saint-Germain mir ein Rekordangebot gemacht hat“, erklärt der Angreifer auf Nachfrage von ‚Sky‘. Er betrachte einen „Wechsel nach Paris als einmalige Chance. Ich würde gerne nach Paris gehen und habe auch die Verantwortlichen informiert.“

Damit ist endgültig klar: Kolo Muani will die Eintracht schon in diesem Sommer verlassen. Alles dürfte nun eine Frage der Konditionen sein. Und genau an dieser Stelle hakte es zuletzt zwischen den beiden Klubs. 100 Millionen Euro Ablöse schweben der Eintracht vor, PSG bot allerdings nur deren 65 plus Angreifer Hugo Ekitike (21), der seine Zukunft nach aktuellem Stand aber nicht in Frankfurt sieht.

Kolo Muanis Wunsch an die Eintracht

„Ich hoffe und wünsche mir, dass die Eintracht dem Angebot von Paris zustimmt und mir dieser Wechsel nun ermöglicht wird“, plädiert Kolo Muani für ein Einlenken seines Noch-Arbeitgebers.

Wichtig ist dem 24-Jährigen die Wertschätzung, die er gegenüber dem Klub empfindet, dem er sich erst im vergangenen Sommer ablösefrei angeschlossen hatte. „Ich habe Eintracht Frankfurt viel zu verdanken. Ich habe die Fans in mein Herz geschlossen und mich immer sehr professionell verhalten“, so der Torjäger.

Aus Sicht von Kolo Muani wird sich das Kapitel aber in Kürze schließen. Er „habe bis zum Schluss immer alles für den Verein gegeben“, stellt der pfeilschnelle Rechtsfuß klar. Die Vergangenheitsform dürfte an dieser Stelle kein Zufall sein.

Update (21:42 Uhr): Die ‚Bild‘ berichtet, Kolo Muanis Berater-Team sei bereit, die Eintracht zu erpressen. Das Interview zuvor sei zudem nicht autorisiert gewesen. Die Aussagen hätten die Wechselchancen „auf ein Minimum“ reduziert.