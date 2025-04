Bundesliga aufgepasst: Arsenal wirft Kiwior & Zinchenko auf den Markt

In einem turbulenten Transferwinter, der vor allem von der Entlassung von Nuri Sahin überlagert wurde, wurde auch Oleksandr Zinchenko (28) bei Borussia Dortmund gehandelt. Am Ende fiel die Wahl der Borussia auf Daniel Svensson (23), einen zwar unbekannteren, aber auch jüngeren Linksverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zinchenko kann gehen

Zinchenko blieb in London, seine Spielanteile fielen seitdem aber noch geringer aus. Lediglich zweimal kam er seit dem Deadline Day in der Premier League zum Einsatz. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, wollen die Gunners im Sommer einen Schlussstrich ziehen. Der Ukrainer, dessen Vertrag 2026 ausläuft, soll sich einen neuen Klub suchen.

Gleiches gilt auch für Jakub Kiwior, wenngleich die Ausgangssituation eine andere ist. Der Pole saß seit Anfang Dezember in Englands Eliteliga ausschließlich auf der Bank, musste aber am vergangenen Spieltag gegen den FC Fulham direkt in der 16. Minute für Gabriel Magalhães einspringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Da die Saison beim Brasilianer mittlerweile aufgrund einer Oberschenkel-OP gelaufen ist, könnte Kiwior nun regelmäßiger zum Einsatz kommen. Dennoch rechnet der ‚Mirror‘ mit einem Wechsel im Sommer. Der 25-Jähhrige will ab der kommenden Saison dauerhaft eine größere Rolle übernehmen. Diese könnte ihm Bayer Leverkusen anbieten, das die Abwehr teilweise neu aufstellen muss.

Schlägt Bayer bei Kiwior zu?

Über Kiwior soll die Werkself bereits Erkundigungen angestellt haben, der Preis soll sich zwischen 15 und 20 Millionen Euro einpendeln. Sein Arsenal-Vertrag hat noch eine Laufzeit bis 2028.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Beschäftigungsverhältnisse von Thomas Partey (31), Jorginho (33) und Kieran Tierney (27) laufen bereits Ende Juli aus, eine Verlängerung ist nicht geplant. Ebenso eine Forsetzung der Leih-Anstellungen von Neto (35) und Raheem Sterling (30).

Keine Arsenal-Zukunft für Loan Army

Bei Albert Sambi Lokonga (25) und Nuno Tavares (25) wird davon ausgegangen, dass sie bei ihren jeweiligen Leih-Arbeitgebern FC Sevilla respektive Lazio Rom bleiben werden. Fábio Vieira (24/FC Porto) und Reiss Nelson (25/FC Fulham) werden wohl von ihren Leihstationen zurückkehren, haben in Nordengland aber keine Perspektive mehr.