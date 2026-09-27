Die Verpflichtung von Alexander Blessin als Cheftrainer macht einigen Gladbach-Fans Hoffnung auf eine Rettung aus dem Tabellenkeller. 64 Prozent der FT-User meinen, dass Blessin „eine gute Wahl“ ist. 36 Prozent stimmten in der Umfrage hingegen dafür, dass auch der neue Trainer die Borussia nicht aus dem Tabellenkeller befreien kann.

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Führt Alexander Blessin die Borussia raus aus dem Tabellenkeller? Ja, er ist eine gute Wahl Nein, er ist schon mit St. Pauli abgestiegen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Der 53-Jährige folgt in Gladbach auf Eugen Polanski. Blessin hat schon Erfahrung mit Abstiegskampf. Mit ihm konnte sich der FC St. Pauli ein Jahr in der Bundesliga halten. Im zweiten Jahr folgte dann allerdings der Abstieg. Bei der Borussia soll es nun besser laufen. Nach vier Spielen stehen die Gladbacher mit null Punkten auf Platz 18.