Wirtz verpasst Länderspiele

Florian Wirtz steht der deutschen Nationalmannschaft bei den kommenden Länderspielen gegen Liechtenstein und Armenien nicht zur Verfügung. „Wir hätten es natürlich gerne gesehen, wenn Florian in Berlin hätte auflaufen können. Aber auch am Donnerstag und Sonntag kann er nicht spielen“, zitiert die ‚Bild‘ Bayer Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler. Wirtz fehlte der Werkself bereits am gestrigen Sonntag beim 1:1 gegen Hertha BSC.

Der 18-jährige Offensivspieler laboriert zurzeit an Hüftbeschwerden und kann laut Aussage seines Trainers Gerardo Seoane für „einige Tage nicht trainieren“. Die Reise zur Nationalmannschaft wird Wirtz dennoch zumindest teilweise antreten, wie Völler verrät: „Florian wird zum Nationalteam reisen. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen wieder abreisen und dann bei uns weiter behandelt wird.“