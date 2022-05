RB: Bayern wollte Laimer schon vor einem Jahr

Der FC Bayern München zeigte vergangenen Sommer konkretes Interesse an Konrad Laimer. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, lag eine Anfrage des deutschen Rekordmeisters für den Österreicher vor. Auf die Frage, wie der Stand damals war, gibt sich der 24-Jährige allerdings bedeckt: „Ich bin in Leipzig geblieben. Es kam nicht zum Wechsel, also war es nicht so weit und ist längst abgehakt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Laimer, dessen Vertrag bei RB Leipzig noch bis 2023 läuft, wird auch diesen Sommer von verschiedenen Top-Vereinen umworben. Ob er seinen Vertrag verlängern oder eine neue Herausforderung suchen wird, wird sich in den Gesprächen nach Saisonende zeigen. Was für den Nationalspieler bei seiner Entscheidung auf alle Fälle stimmen muss: „Ich brauche ein gutes Gefühl. Mir muss das gefallen, was mir die Leute sagen. Da geht es um den Plan mit mir und mit der Mannschaft, natürlich auch um Ziele.“ Derzeit buhlen der FC Liverpool, der FC Bayern, Borussia Dortmund, Manchester United und Tottenham Hotspur um den flexiblen Mittelfeldspieler.