HSV zahlt nichts für Peretz

Der Wechsel von Leih-Keeper Daniel Peretz vom Hamburger SV zum FC Southampton rückt nach einer Einigung zwischen den Hanseaten und dem FC Bayern deutlich näher. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ haben die beiden Bundesligisten eine finanzielle Übereinkunft erzielt. Der HSV muss demzufolge für die sechsmonatige Leihe des 25-Jährigen keine Gebühr an den deutschen Rekordmeister zahlen. Ursprünglich war ein Bezahlmodell mit einer Grundsumme vereinbart worden, die sich bei regelmäßigen Einsätzen des Israelis immer weiter verringert hätte.

Beim Bundesliga-Aufsteiger kam Peretz jedoch entgegen der Erwartungen nicht zum Einsatz, verlor in der Vorbereitung den Kampf um den Stammplatz gegen Daniel Heuer Fernandes (33). Zuletzt war Peretz sogar in den Streik getreten und hatte das Mannschaftstraining verweigert, um einen Leihwechsel zum englischen Zweitligisten zu erzwingen. Laut ‚Bild‘ könnte Peretz bereits am heutigen Montagabend die Reise auf die Insel antreten. In München steht der zehnmalige Nationalspieler noch bis 2028 unter Vertrag. Derweil könnten die Hamburger in Irfan Can Egribayat (27/Fenerbahce) einen Ersatz gefunden haben.