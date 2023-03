Nächste Verlängerung bei Brighton?

Brighton & Hove Albion könnte zeitnah den nächsten Leistungsträger langfristig an den Verein binden. Der ‚Sun‘ zufolge steht Mittelfeldspieler Solly March (28) kurz davor, seinen Vertrag bei den Seagulls zu verlängern. Sein bisheriges Arbeitspapier ist bis zum Sommer 2024 datiert. Zuvor hatten bereits Adam Lallana (34) und Moisés Caicedo (21) ihre Verträge verlängert.

Mit Blick auf Marsch, der in der laufenden Premier League-Saison in allen Partien in der Startelf stand, erklärt Brighton-Coach Roberto De Zebri: „Ich denke, er braucht Selbstvertrauen, und er spielt eine fantastische Saison.“ In 25 Partien war der Linksfuß bislang an elf Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, vier Vorlagen). Trotzdem verpasste er den Sprung in Englands Kader, zum Missfallen von De Zebri: „Ich denke, er verdient es, in der Nationalmannschaft zu spielen, aber das ist nur meine Meinung.“

