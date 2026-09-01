Last second: Schalke verpflichtet Hwang

Ex-Leipziger Hee-chan Hwang (30) kehrt in die Bundesliga zurück. Der FC Schalke 04 verkündet die Verpflichtung des südkoreanischen Stürmers, der auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers nach Gelsenkirchen wechselt.

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Internationale Erfahrung für die Offensive: Stürmer Hee Chan Hwang wechselt von den @Wolves auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2027 zum #S04 🔄



Willkommen auf Schalke, Hee Chan Hwang! 🔵⚪️



Mehr hier: https://t.co/EZs2KN4xhN pic.twitter.com/3D3fpnfniE — FC Schalke 04 (@s04) September 1, 2026

Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich Berichten zufolge eine Kaufoption, die drei Millionen Euro betragen soll.

Der Transfer ging unmittelbar vor Toresschluss um 20 Uhr über die Bühne. Bei den Königsblauen soll Hwang mit seiner Durchschlagskraft die Offensive verstärken.

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„Mit Hee Chan Hwang erhöhen wir unsere Optionen für die Offensive. Er kann mehrere Positionen bekleiden, seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Ligen und als Nationalspieler sehen wir als großes Plus. Wir haben zum Ende der Transferperiode gezielt geschaut, was für uns als Ergänzung zum bestehenden Kader noch Sinn macht. Wir freuen uns, dass Hee Chan sich für Schalke 04 und eine Rückkehr in die Bundesliga entschieden hat“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04.