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Last second: Schalke verpflichtet Hwang

Der FC Schalke 04 holt noch einen Torjäger an Bord. Der Bundesligist sichert sich kurz vor Toresschluss die Dienste von Hee-chan Hwang.

von Lukas Weinstock - Quelle: schalke04.de
1 min.
Hee-chan Hwang für die Wolves am Ball @Maxppp

Ex-Leipziger Hee-chan Hwang (30) kehrt in die Bundesliga zurück. Der FC Schalke 04 verkündet die Verpflichtung des südkoreanischen Stürmers, der auf Leihbasis von den Wolverhampton Wanderers nach Gelsenkirchen wechselt.

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Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich Berichten zufolge eine Kaufoption, die drei Millionen Euro betragen soll.

Der Transfer ging unmittelbar vor Toresschluss um 20 Uhr über die Bühne. Bei den Königsblauen soll Hwang mit seiner Durchschlagskraft die Offensive verstärken.

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„Mit Hee Chan Hwang erhöhen wir unsere Optionen für die Offensive. Er kann mehrere Positionen bekleiden, seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Ligen und als Nationalspieler sehen wir als großes Plus. Wir haben zum Ende der Transferperiode gezielt geschaut, was für uns als Ergänzung zum bestehenden Kader noch Sinn macht. Wir freuen uns, dass Hee Chan sich für Schalke 04 und eine Rückkehr in die Bundesliga entschieden hat“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball beim FC Schalke 04.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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