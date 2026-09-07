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Premier League

Große Enttäuschung für Goretzka

von Lukas Hörster
3 min.
Leon Goretzka mit Kopfhörern im Ohr @Maxppp

Leon Goretzka muss noch eine Weile auf sein Debüt für Aston Villa warten. Der 73-fache Nationalspieler hat Knieprobleme und wird erst im Oktober wieder mit der Partie sein können. Für die ersten Länderspiele unter Jürgen Klopp kommt Goretzka somit nicht infrage. Auf Instagram schreibt er: „Unglücklicherweise hat mein Körper auf die erhöhte Belastung reagiert. Es ist frustrierend, aber ich brauche nun diese kurze Pause, um auf mein bestes Niveau zu kommen.“

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Goretzka stand bis zum 30. Juni beim FC Bayern unter Vertrag. Es folgten fast zwei Monate der Vereinslosigkeit, ehe der 31-jährige Mittelfeldmann bei Villa unterschrieb. Dort winkt nach seiner Genesung höchst kompetitiver Fußball in der Premier League und Champions League.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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