BVB: 40-Millionen-Angebot für Anton?

Bei Manchester United intensiviert man offenbar die Bemühungen um Waldemar Anton (29). Laut einem Bericht des ‚Mirror‘ erwägen die Red Devils, ein Angebot in Höhe von umgerechnet rund 40 Millionen Euro für den Innenverteidiger von Borussia Dortmund abzugeben. Scouts des englischen Topklubs sollen den deutschen Nationalspieler schon mehrfach beobachtet haben.

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United-Coach Michael Carrick will im Sommer unbedingt Verstärkung für das Abwehrzentrum in seinem Team, da Lisandro Martínez (28) und Matthijs de Ligt (26) in der abgelaufenen Saison in zahlreichen Spielen verletzungsbedingt nicht mitwirken konnten.

Anton war 2024 für 22,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt und mauserte sich bei den Schwarz-Gelben zur unumstrittenen Stammkraft. In der vergangenen Bundesliga-Spielzeit verpasste der Rechtsfuß nur zwei Partien, stand ansonsten immer über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

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Sein Vertrag beim BVB ist noch bis 2028 datiert. Ob es in den kommenden Wochen tatsächlich zum konkreten Vorstoß aus Manchester kommt, bleibt abzuwarten. In unmittelbarer Zukunft steht für Anton zunächst einmal die Weltmeisterschaft mit der deutschen Nationalmannschaft im Fokus.