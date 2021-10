Lautaro verlängert bei Inter

Lautaro Martínez bleibt Inter Mailand langfristig erhalten. Wie die Nerazzurri offiziell verkünden, unterschreibt der argentinische Stürmer einen Vertrag bis 2026. Das ursprüngliche Arbeitspapier des 24-Jährigen wäre 2023 ausgelaufen.

Für 25 Millionen Euro war Lautaro 2018 vom argentinischen Racing Club nach Mailand gewechselt. Dort avancierte der Rechtsfuß zu einem der begehrtesten Stürmer Europas – vor allem der FC Barcelona buhlte lange und hartnäckig um seine Dienste.

In der vergangenen Saison hatte Lautaro mit 17 Toren und zehn Vorlagen in 38 Ligaspielen maßgeblichen Anteil am Gewinn des Scudettos. In der laufenden Spielzeit kommt er nach zwölf Pflichtspielen auf fünf Treffer und eine Vorlage.