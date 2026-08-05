Matthias Jaissle tritt das Traineramt bei Newcastle United an. Der 38-jährige Deutsche folgt beim Premier League-Zwölften der Vorsaison auf den zurückgetretenen Eddie Howe.

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Newcastle zahlt für Jaissle dem Vernehmen nach eine Ablösesumme in Höhe von elf Millionen Euro an Al Ahli. Den Klub aus Saudi-Arabien hatte der ehemalige Salzburg-Coach drei Jahre lang trainiert. Sein Vertrag lief noch bis 2027. Bei Newcastle unterschreibt er bis 2030.

We’re delighted to announce the appointment of Matthias Jaissle as Newcastle United head coach. ✍️



Welcome to the club, Matthias! 🖤🤍 pic.twitter.com/C1kNstwg8X — Newcastle United (@NUFC) August 5, 2026

Jaissle betont: „Es ist eine unglaubliche Ehre, Cheftrainer von Newcastle United zu werden. Dies ist einer der größten Vereine im europäischen Fußball mit einer einzigartigen Geschichte, Identität und Fangemeinde, und ich freue mich darauf, diese Leidenschaft und Verbundenheit hautnah zu erleben.“