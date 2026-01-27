Bayer: Ausweg für Stepanov gefunden?

Zweitligist Preußen Münster beschäftigt sich mit Artem Stepanov. Das berichten die ‚Westfälichen Nachrichten‘. Dem Bezahlsender ‚Sky‘ zufolge wird die Leihe des Stürmers von Bayer Leverkusen zum 1. FC Nürnberg abgebrochen. Stattdessen soll der 18-Jährige weiterverliehen werden.

Mit Münster hat nun ein Interessent angebissen. Laut ‚Sky‘ gibt es insgesamt sechs Klubs, die auf den Zuschlag hoffen. Die Leihe des Ukrainers zu den Franken verlief wenig zufriedenstellend. Meist fungierte Stepanov als Einwechselspieler, ein Tor gelang ihm in 13 Einsätzen in der 2. Bundesliga nicht.