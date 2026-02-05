Menü Suche
Romantische Rückkehr für Demir

von Lukas Weinstock - Quelle: skrapid.at
Yusuf Demir und seine Teamkollegen gehen Richtung Katakomben @Maxppp

Yusuf Demir kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 22-Jährige schließt sich Rapid Wien an, wo er bereits von 2013 bis 2021 etliche Jugendmannschaften durchlief. Erst gestern wurde der Vertrag des Rechtsaußen bei Galatasaray aufgelöst, dementsprechend kommt Demir ablösefrei in die österreichische Hauptstadt.

SK Rapid
Willkommen zurück in Hütteldorf, Yusi! 💚

ℹ️ Yusuf #Demir ist zurück beim SK Rapid und unterzeichnet einen Vertrag bis Sommer 2027!

📰

#inundaut #SCR2026
„Ich freue mich, dass wir Yusuf Demir wieder bei uns begrüßen dürfen. Wir konnten uns bereits Ende letzter Woche mit allen Beteiligten einigen und ich bin überzeugt, dass die Rückkehr von Yusi nicht nur für uns eine gute Lösung, sondern auch für den Spieler die beste Möglichkeit ist, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. Wenn ihm das gelingt, bin ich überzeugt, dass Yusuf Demir eine echte Verstärkung für uns sein wird“, sagt Geschäftsführer Sport Markus Katzer.

