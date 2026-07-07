BVB: Neuer Anlauf bei Top-Talent Moore

Im vergangenen Sommer keimten Gerüchte auf, die Außenstürmer Mikey Moore mit Borussia Dortmund in Verbindung brachten. Die Schwarz-Gelben beobachten den jungen Engländer von Tottenham Hotspur seit geraumer Zeit, schlugen vor einem Jahr aber noch nicht zu. Das könnte sich vielleicht in der laufenden Transferperiode ändern.

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Erneut gehört der BVB zum Kreise der Interessenten an Moore, berichtet ‚The Athletic‘. Das englische Portal geht aktuell von einer erneuten Leihe aus. In der vergangenen Saison spielte der 18-Jährige schon auf Leihbasis für die Glasgow Rangers, kam beim schottischen Traditionsklub zu 47 Pflichtspieleinsätzen und erzielte wettbewerbsübergreifend sieben Tore und lieferte zwei Assists.

Ob sich die Borussia allerdings auf ein reines Leihgeschäft einlassen würde, ist fraglich. Als reiner Ausbildungsverein für Premier League-Vertreter dürften sich die Dortmunder nicht verstehen. Etwaige Modelle mit Kauf- und Rückkaufoptionen könnten einen Deal für den Bundesligisten jedoch durchaus interessant gestalten.