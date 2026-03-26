Neuer-Ersatz: Baumann zum FC Bayern?

Manuel Neuer (39) lässt den FC Bayern zappeln. Der Schlussmann hat noch keine finale Entscheidung getroffen, ob er seinen auslaufenden Kontrakt nochmal verlängern möchte oder im Anschluss an die Saison die Torwarthandschuhe an den Nagel hängt. Auf die jeweiligen Szenarien bereitet man sich an der Säbener Straße jedenfalls vor.

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Sollte Neuer im Sommer aufhören, könnte Jungspund Jonas Urbig (22) als Nummer eins aufgebaut werden. Wie der aktuellen Ausgabe des ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, suchen die Verantwortlichen dann nach einem erfahrenen Ersatzkeeper und sind dabei auf Oliver Baumann (35) gestoßen.

Sollte Bayern bei Baumann aufs Gaspedal drücken? Ja, könnte perfekt mit Urbig passen Nein, ein jüngerer Keeper wäre sinnvoller Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Baumann wollte schon mal zum FCB

Auf der internen Bayern-Liste soll unter anderem der Stammtorhüter der TSG Hoffenheim stehen. Das hänge damit zusammen, dass sich Baumann, der in Sinsheim noch bis 2028 unter Vertrag steht, schon in der Vergangenheit vorstellen konnte, als Nummer zwei nach München zu wechseln. Inzwischen haben sich die Vorzeichen aber deutlich verändert.

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Baumann steht seit knapp eineinhalb Jahren beim DFB zwischen den Pfosten (zehn Länderspiele) und spielt eine sehr erfolgreiche Saison mit der TSG. Würde er sich beim FCB also hinter Urbig eingliedern wollen? Der ‚Bayern Insider‘ schließt dieses Szenario nicht aus, sofern sich Hoffenheim nicht für die Champions League qualifiziert und bei der Nationalmannschaft klar kommuniziert wird, dass Baumann nach der WM degradiert wird.