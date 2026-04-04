Dortmunds Gedankenspiel mit Finnbogason

Borussia Dortmund hat sich zu seiner Zeit beim FC Augsburg offenbar mit Alfred Finnbogason befasst. „Ich weiß, dass mich einige deutsche Top-Vereine, unter anderem Dortmund, auf dem Schirm hatten. Immer, wenn es kurz davor war, konkreter zu werden, habe ich mich verletzt. Ich hatte einen großen Ehrgeiz und habe mich immer wieder auf das höchste Niveau zurückgekämpft, aber es war teilweise schon frustrierend. Ich hätte mir schon einen Top-Verein zugetraut, wenn alles gestimmt hätte, aber im Nachhinein ist alles so passiert, wie es passieren sollte“, lässt der ehemalige FCA-Torjäger im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ durchblicken.

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Anfang des Jahres beendete Finnbogason seine aktive Karriere, aktuell ist er als Sportdirektor beim norwegischen Rekordmeister Rosenborg BK tätig. In seiner Laufbahn absolvierte der 37-Jährige 115 Spiele für die Fuggerstädter, in denen ihm 37 Tore und 13 Vorlagen gelangen.